Прежде всего, внимание к донецким направлениям: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 сентября, провел Ставку главнокомандующего. Первое внимание на заседании было уделено донецким направлениям.

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Об этом говорится в традиционном обращении украинского лидера. На заседании был заслушан подробный военный доклад главкома Александра Сырского.

"Был сегодня и детальный сугубо военный доклад Главкома Сырского. Прежде всего о донецких направлениях", – отметил президент.

В частности, он поблагодарил все подразделения на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают позиции.

"Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское. Именно там российская армия должна потерять больше боеспособности", – добавил президент.

Отдельно главком также доложил по поводу обороны на Харьковщине. Но по активным действиям украинских военных на территории России, в частности в Курской области.

"Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где – соседей", – резюмировал проведенную Ставку Владимир Зеленский.