Президент Чехии разрешил десяткам чехов присоединиться к рядам ВСУ: появились подробности

Президент Чехии Петр Павел разрешил присоединиться к Вооруженным силам Украины 20 гражданам своей страны. Однако еще 56 человек получили отказ по рекомендации Министерства обороны.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу NOVA. По словам главы Чехии, причиной отклонения заявлений о допуске к службе в ВСУ стало несоответствие претендентов поставленным критериям.

"В случае с некоторыми заявителями речь идет о несоблюдении условий, например, на человека не должно быть открыто уголовное производство, потому что это может стать для него хорошим бегством", – пояснил он.

Петр Павел добавил, что министерства обороны и внутренних дел также принимают участие в наработке рекомендаций по отказу или разрешению.

Но дело еще и в том, что некоторые из этих людей находятся в активном резерве. В этом случае их отсутствие может нарушить боеспособность", – уточнил он.

Лидер Чехии призвал общественность продолжать поддерживать Украину, которая борется против российской агрессии уже второй год. По его словам, ситуация на поле боя претерпела изменения со времени начала войны. Петр Павел объяснил, что Россия изучила свои ошибки и сейчас активно развивает военную индустрия.

Он также подчеркнул, что западные страны имеют долг перед Украиной и должны платить его, предоставляя боеприпасы и военную технику. В интервью он высказал мнение, что западные страны делают недостаточно, особенно в плане производства военной техники.

"Долг западных государств в отношении обороняющейся страны состоит в том, что они не смогли поставить Украине достаточное количество качественной техники и боеприпасов для успешного и быстрого контрнаступления", – отметил Петр Павел.

В то же время он считает, что сейчас "Россия, оказавшись в войне с Украиной, настолько ослаблена, что не будет рисковать вступать в какой-либо конфликт со странами НАТО". Однако этого нельзя исключить в будущем.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия была первой страной, которая отправила тяжелую технику в Украину в 2022 году. Тогда она предоставила из армейских резервов 45 танков Т-72, а также 131 боевую машину пехоты, 16 систем ПВО и шесть вертолетов.

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