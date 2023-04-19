Президент Южной Кореи допустил предоставление военной помощи Украине – Reuters

Правительство Южной Кореи изучает возможность расширения способов защиты и поддержки Украины. Речь идет, в том числе, о вероятности предоставления не только гуманитарной и экономической, но также военной помощи.

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Как сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, его страна решится на такой шаг, если Украина "подвергнется крупномасштабному гражданскому нападению". Об этом он рассказал в интервью Reuters.

Примечательно, что южнокорейское руководство впервые с начала полномасштабной войны сигнализирует об изменении своей позиции, в частности, открыто говорит о готовности предоставить военную помощь. Юн Сок Ёль привел аналогию Корейской войны 1950-1953 годов, когда его государство также получало международную помощь.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может смириться, например, любое крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно останавливаться только на гуманитарной или финансовой поддержке", – сказал он.

Стоит отметить, что ранее Южная Корея категорически отвергала возможность предоставления Украине летального оружия. Эксперты говорят, что такая позиция объясняется опасением из-за сотрудничества стран-террористов РФ и КНДР.

"Я считаю, что не будет ограничений в отношении поддержки защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению как в соответствии с международным, так и внутригосударственным правом. Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и события на поле боя, мы примем наиболее подходящие меры", – заявил президент Южной Кореи.

Напомним, в начале 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украине. Он подчеркнул, что существует "срочная необходимость" в боеприпасах.

Ранее президент Южной Кореи заявил, что его страна не предоставила Украине летального оружия после того, как президент России Владимир Путин пригрозил ей разрушением двусторонних отношений. В Сеуле стремятся поддерживать "мирные, хорошие" отношения со всеми странами мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши о поставках Украине гаубиц Krab, построенных с использованием южнокорейских компонентов. Решение было принято еще в 2022 году, но первое подтверждение появилось только весно 2023.