При каких условиях мужчины с тремя детьми могут уехать из страны: разъяснение Госпогранслужбы

В Украине продлено военное положение до 15 ноября 2023 года. Поэтому военнообязанные мужчины не могут выезжать за границу, однако есть определенные исключения. В частности, выехать из страны могут мужчины, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет.

В Госпогранслужбе по запросу OBOZREVATEL объяснили, кто из таких мужчин может выехать за границу, несмотря на военное положение. А также в ведомстве сказали, какие документы необходимо иметь для этого (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Так, во время военного положения военнообязанным мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, разрешено легально покидать территорию страны.

Эта норма прописана в пункте 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Однако она не распространяется на лиц, определенных в пункте 2-14 Правил – на должностных лиц и госслужащих (смотрите скриншот этого пункта, в котором приведен полный перечень таких лиц).

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Что нужно для выезда за границу с 3 детьми

Для беспрепятственного выезда с тремя детьми необходимо иметь три свидетельства о рождении (или их нотариально заверенные копии), в которых мужчина, планирующий уехать за границу, указанный как отец, или документы, подтверждающие факт содержания им этих детей.

Напомним, 27 января 2023 года Кабмин ограничил выезд за границу должностным лицам и госслужащим. Изменения предусматривают, что выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных за соответствующими органами работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Однако существует ряд исключений из общего правила, когда такой выезд осуществляется. Да, в феврале правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу к своим детям: теперь это могут быть и опекуны, попечители и приемные родители.

Кроме того, выехать за границу во время военного положения могут и другие категории военнообязанных мужчин.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, кто из мужчин может выехать за границу в октябре, несмотря на военное положение.