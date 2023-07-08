Прибыли в Украину и готовы к бою: Резников показал шведские БМП CV 90. Видео

Украина уже получила от Швеции БМП CV 90. Боевые машины поступили в распоряжение украинских военных и готовы к бою.

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Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Лучшие машины для лучших солдат", – отметил он.

Министр поблагодарил за эту военную помощь шведского коллегу Пола Йонсона и всех шведов.

"Наши общие цвета – синий и желтый. Наши общие ценности – свобода и демократия. Наши общие цели – победа и справедливость", – добавил Резников.

Ранее у сети появилось первое фотоподтверждение присутствия в Украине мощных шведских боевых машин пехоты CV 90 (Combat Vehicle 90), передачу которых Украине парламент Швеции утвердил в начале февраля. Что о них известно, читайте в нашем материале.

Отметим символическую деталь: в качестве саундтрека к ролику министр использовал песню "One In A Million" шведского исполнителя Bosson.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция выделяет двенадцатый пакет военной помощи Украине на общую сумму 230 миллионов шведских крон. В частности, в стране будут обучать украинских пилотов на истребителях Jas 39 Gripen.

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