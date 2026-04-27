Приехала из Харькова отметить 50-летие: пострадавшая от удара РФ по Одессе рассказала об атаке. Видео

В ночь на 27 апреля российские захватчики дронами атаковали Одессу. В результате удара более 10 человек пострадали, также повреждены жилые дома, здание отеля и машины.

Среди раненых – Карина, которая приехала в курортный город из Харькова, чтобы отметить свое 50-летие. О пережитом женщина рассказала местному медиа "Думская".

По словам Карины, в Одессу из прифронтового Харькова она приехала впервые.

"Мы приехали в Одессу, потому что у меня послезавтра день рождения – 50 лет. Я никогда в жизни не была в Одессе, и вот так случилось... Ничего не помню, упала на пол... Я сама из Харькова никогда не думала, что приеду в Одессу и попаду под обстрел именно здесь", – сказала она.

В момент атаки пострадавшая находилась в гостиничном номере со своим мужем.

"Я лежала там, вся кровать в крови, выбило розетки. Там действительно ужас", – вспомнила Карина.

Женщина отметила, что, к счастью, все выжили, но девушку сына госпитализировали.

"Они жили на другой стороне. Слава Богу, что все остались живы", – рассказала она.

Что предшествовало

В ночь на 27 апреля войска Российской Федерации начали дроновую атаку на Одессу, которая длилась ориентировочно два часа. В результате вражеского удара есть пострадавшие, это по меньшей мере 11 мирных жителей, а также попадание в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города.

В городе были развернуты оперативные штабы, началась ликвидация последствий обстрела, к которой привлекалось 150 спасателей и 38 единиц техники.

