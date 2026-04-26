РФ атаковала АЗС на Сумщине: разгорелся масштабный пожар. Видео
26 апреля оккупанты атаковали автозаправочную станцию в Шостке, что на Сумщине. Предварительно, информация о пострадавших уточняется.
По данным местной прокуратуры, удар произошел около 13:20. Информации о раненых не поступало.
На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате удара на месте вспыхнул пожар.
Напомним, в городе Богодухов на Харьковщине в понедельник, 20 апреля, прогремели взрывы. Государство-агрессор РФ атаковало автозаправку, там поднялся пожар и три человека пострадали.
Также OBOZ.UA сообщал, 16 апреля оккупанты дважды атаковали дронами АЗС в Сумской общине. Первый удар был нанесен по АЗС на окраине громады. Там пострадала работница станции. У женщины диагностировали острую реакцию на стресс.
