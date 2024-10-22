Приехала учить экипажи 'Леопардов' и осталась: история канадки Бритни, которая стала наводчиком танка в ВСУ. Фото

В 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде воюет канадская танкистка Бритни с псевдонимом "Капитан". Она приехала учить экипажи "Леопардов" и осталась с украинскими военными.

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"Капитан" Бритни служила в должности командира экипажа танка, а сейчас наводчик танка в ВСУ. Историю канадки рассказали в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

Вместе с первыми "Леопардами" из Канады в Украину в качестве инструктора по контракту приехала Бритни, чтобы учить украинские танковые экипажи. Женщину очень поразили патриотическое настроение украинских танкистов и их желание учиться.

"Когда вернулась после учений, не могла найти себе места от эмоций. И решение поехать на помощь Украине пришло само собой, ведь четко осознавала, что там сейчас масштабная война, и я просто не могу быть в стороне. Я профессиональная военная и должна быть там, где мои знания и опыт помогут добыть мир", – говорит Бритни.

В Украине "Капитан" столкнулась с определенными проблемами: обращаясь к разным подразделениям Сил обороны, она всюду слышала ответ, что без знания языка будет очень сложно. Однако женщина не вернулась в Канаду – выучила язык и вступила в ВСУ.

"Бригаду тоже выбрала не случайно, видела много информации о подвигах сичеславских танкистов. И сейчас я здесь. Меня только ожидает знакомство с экипажем и согласование, но я не волнуюсь. Потому что сичеславские танкисты упорны и отважны, я уверена, что мне будет комфортно работать с ими", – считает Бритни.

Хотя сейчас бывшая командир танкового экипажа занимает должность простого наводчика, Бритни, сама учившая украинцев, теперь планирует учиться у побратимов. Женщина уверена, что со временем станет расти в карьере украинской военной.

"Я приложу максимум усилий, чтобы быть эффективной на поле боя и помочь Украине быть свободной и независимой", – говорит "Капитан".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска уже начали оснащать танки Leopard дополнительными защитными сетями, чтобы защитить технику от атак российских дронов. В рамках инициативы Steel Front были установлены стальные экраны и на американских танках M1 Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

Такие стальные экраны могут обеспечить дополнительную защиту от ракет и снарядов.