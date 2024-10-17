Украина начала оснащать танки Leopard дополнительными защитными сетками от дронов – Business Insider

Украинские войска начали оснащать танки Leopard дополнительными защитными сетками, чтобы защитить технику от атак российских дронов. Также стальные экраны на боевом танке могут обеспечить дополнительную защиту от ракет и снарядов.

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В рамках инициативы Steel Front также были установлены стальные экраны на американских танках M1 Abrams и боевых машинах пехоты Bradley. Об этом сообщает Business Insider.

Украинские войска оснащают бронемашины металлическими экранами и сетками на протяжении всей войны в качестве защиты от небольших FPV-дронов со взрывчаткой. Такие защитные экраны различаются по конструкции. Некоторые из них затрудняют маневренность и боевые действия или устраняют определенные преимущества танков.

Металлический экран для танков Leopard и других боевых машин стоит около 20 тыс. долларов, что составляет лишь часть стоимости многомиллионного танка. Защитные сетчатые экраны устанавливаются на украинской военной ремонтной базе примерно за 12 часов.

В инициативе Steel Front говорится, что экраны не снижают маневренность или боевую эффективность Leopard и повышают выживаемость танка на 30-40%. Даже если танк получает попадание в бою, броня помогает сохранить экипаж в живых, а машину можно восстановить.

Примечательно, что растущее использование подобных защитных экранов подчеркивает угрозы для танков и, в частности, значительную роль беспилотников на поле боя.

Напомним, на территории противника в Курской области украинские бойцы одним FPV-дроном сожгли две вражеские цели. При атаке ликвидирован бронеавтомобиль "Тигр" и БТР.

Ранее сообщалось, что украинские защитники эффективно сокращают численность путинской армии с помощью FPV-дронов. Бойцам удается уничтожать россиян дронами даже во время движения вражеского транспорта.