'Таких кадров у нас много': операторы FPV-дронов СБУ показали, как делают 'страйки' из оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать личный состав и технику российской оккупационной армии. Защитники эффективно сокращают численность путинской армии с помощью дронов.

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Спецназовцы центра специальных операций "А" СБУ показали кадры с уничтожением захватчиков. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

С помощью FPV-дронов украинские бойцы делают "страйки" из российских оккупантов. Защитникам удается уничтожать россиян дронами даже во время движения вражеского транспорта.

На видео показано, что российские оккупанты замечают приближение украинских FPV-дронов в последние секунды. Поэтому захватчики не имеют ни единого шанса на спасение.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ продолжают заполнять картотеку последних секунд жизни российских захватчиков. Больше всего нам нравятся их "фатальные" групповые позировки. И таких кадров у нас хватает – так что не пропустите следующие видео", – говорится в сообщении СБУ.

Напомним, на одном из направлений фронта украинские дроны навестили позиции россиян. В резульатте было ликвидировано более десятка оккупантов.

Ранее в сети сообщили о потере россиянами истребителя Су-34 с экипажем. Российские пропагандисты утверждают, что самолет был сбит украинским F-16, когда пускал по Украине КАБ.