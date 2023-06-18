Главарь частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что 32 тыс. российских преступников вернулись на свободу после участия в войне в Украине. При этом он похвастался, что они совершили "незначительное" количество преступлений.

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После возвращения с войны в Украине наемники ЧВК "Вагнер" совершили на территории РФ уже 83 преступления. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Военный преступник заявил, что те, кто вышел на свободу после войны против Украины, совершили 83 преступления. Пригожин добавил, что это "в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК "Вагнер".

Стоит отметить, что характер совершенных преступлений Пригожин не стал уточнять. Однако известно, что во время вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер" предпочтение отдавали уголовникам, которые сидели в тюрьме за тяжкие преступления, в частности, за убийства.

"На 18 июня 2023 года убыло домой по окончанию контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в "СВО" на территории "ЛНР" и "ДНР" в рядах ЧВК "Вагнер", – заявил военный преступник.

Напомним, министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу заявил, что все частные военные компании обязаны до 1 июля подписать контракты непосредственно с минобороны. Эксперты уверены, что такие действия Шойгу направлены на централизацию контроля над российскими ЧВК и поставками боеприпасов в ответ на контрнаступление Украины.

Ранее сообщалось, что минобороны РФ вознамерилось полностью подмять под себя частную военную компанию "Вагнер", с владельцем которой Евгением Пригожиным, у которого с военным руководством России возник конфликт.

К слову, риторика владельца российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина перерастает в неповиновение российским властям. Более того, он буквально бросил вызов российскому диктатору Владимиру Путину, и ключевой датой этого противостояния может стать 1 июля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Washington Post пояснило, что терпение Путина относительно регулярной критики со стороны Пригожины можно объяснить несколькими причинами. По мнению некоторых аналитиков, учитывая, что война против Украины идет для РФ плохо, у российского диктатора может не быть выбора.

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