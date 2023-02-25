Пригожин заявил, что 'сотни тысяч российских солдат' погибают на фронте в Украине: потом попытался оправдаться

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на войне в Украине погибают сотни тысяч российских солдат. В огромных потерях путинской армии он признался во время выяснения отношения с губернатором Свердловской области РФ Евгением Куйвашевым.

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Впрочем, очень быстро Пригожин попытался оправдаться за свои слова о потерях России в Украине. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Пригожин пожаловался, что не все регионы государства-террориста РФ в полном объеме поддерживают войну против Украины. Больше всего от главаря "вагнеровцев" досталось свердловскому губернатору. В ответ чиновник посоветовал Пригожину не пытаться управлять страной, а делать то, что он умеет лучше всего – "готовить котлеты и варить макароны".

Заявление губернатора не осталось без ответа Пригожина и он решил упрекнуть Куйвашева в больших потерях армии РФ в Украине.

"Сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами, учителями и коммерсантами. Я перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 года, когда стране стало тяжело. А ты как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в тёплом кабинете, тратя блага народа, который тебя содержит", – выдал Пригожин.

Однако в этот раз самому Пригожину пришлось объяснять суть своих слов. Он заявил, что мол, воюют против Украины сотни тысяч россиян, но погибает лишь "кто-то" из них.

"Сотни тысяч воюют и кто-то из них погибает – вот что имеется в виду", – оправдался военный преступник.

Напомним, за сутки 24 февраля Силы обороны Украины отправили "на концерт Кобзона" еще 650 российских оккупантов. Благодаря этому общая численность потерь армии России за год полномасштабной войны в Украине достигла 147470 человек.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром (РФ) кладбище наемников частной военной компании "Вагнер", ликвидированных на так называемой "спецоперации", продолжает расти. С начала февраля 2023 года там прибавилось порядка 90 могил оккупантов.

К слову, в Белом доме считают, что потери частной военной компании "Вагнер" в Украине уже пересекли отметку в 30 тыс. наемников. По оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний России.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские СМИ опубликовали материал, в котором указали, что за год широкомасштабной войны, которую ведет Россия в Украине, количество ликвидированных российских оккупантов превысило официальные потери Советского Союза за 9 лет войны в Афганистане.

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