Пригожина можно ликвидировать: генерал разведки назвал условие

Операция по ликвидации главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, совершающей преступления в Украине, выглядит более реалистичной, чем подобная акция в отношении главы страны-террориста России Владимира Путина. В частности, потому что это вполне обоснованно с точки зрения западных союзников нашей страны.

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Вместе с тем устранение Пригожина потребует определенной подготовки. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Что касается Пригожина, то такая операция имеет намного больше шансов на успех. Это более реально, чем в случае с Путиным", – заметил он.

По оценкам генерала, с этой задачей могут справиться спецслужбы Украины, но при условии наличия необходимых сил и средств. "Думаю, сейчас их недостаточно, но и военная, и стратегическая разведка могут работать над этим вопросом", – сказал он.

Маломуж добавил, что для ликвидации главаря ЧВК "Вагнер" необходимо провести "грамотную подготовленную операцию". Причем, в отличие от ликвидации Путина, "это не приведет к противоречиям на международном уровне".

"Потому что это боевик, тот, кто совершает теракты непосредственно со своими головорезами", – напомнил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неожиданно заявил, что война России против Украины не имеет смысла и что россияне фактически воюют сами с собой. Ранее террорист назвал украинскую армию одной из сильнейших армий мира и заявил, что план по "демлитаризации" нашей страны полностью провален.