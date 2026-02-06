'Прикольно, смешно': российский оккупант в состоянии алкогольного опьянения убил четырех сослуживцев. Перехват

В Белгородской области (РФ) пьяный военнослужащий устроил стрельбу по своим, после чего "коллеги" – тоже нетрезвые – его ликвидировали. Благодаря этому алкопроисшествию пятеро оккупантов перешли в категорию "двухсотых".

Перехват соответствующего телефонного разговора 6 февраля обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Пресс-служба на своем YouTube-канале отметила, что этот случай является очередным подтверждением глубокого морального разложения в российских войсках.

Что известно об инциденте

Украинские разведчики записали беседу двух россиянок. Одна рассказывала другой, как в воинской части молодой солдат "накидался", то есть напился, взял оружие и "завалил дневального".

Затем он пошел в КХО (комнату хранения оружия), взял там еще что-то и убил еще одного сослуживца.

"Завалил еще двух, которые вообще, б****, они вообще никак рядом не находились, вообще к ним никак не относились! Короче, завалил четырех пацанов. Все это время, пока это все происходило, уже начали гранаты в него кидать, с***, такой пи****ь вообще был!" – весело рассказывала россиянка, щедро приправляя рассказ ругательствами.

Расправа над пьяным стрелком также была чрезвычайно жесткой – его задавил танк с таким же нетрезвым экипажем.

"В итоге он начал бежать. Пацаны какие-то на танке выехали – там все бухие, какая-то просто пи*** – пацаны какие-то на танке выехали и его, короче, просто он бежал – и его завалили, этого пацана, который четырех уложил", – продолжила неизвестная.

Показательно, что для женщины эти события не выглядят чем-то исключительным. Она воспринимала их почти как анекдот и смеялась.

"Мне то что! Мне как-то пое****, прикольно, смешно! Ну пи*****, конечно, но что поделаешь, страна эта какая", – призналась жительница РФ.

В ГУР МО Украины напомнили: каждый российский военнослужащий, который не желает чувствовать себя пушечным мясом, имеет шанс сохранить жизнь. Для этого нужно написать в бот проекта "Хочу жить" в Telegram.

