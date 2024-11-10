Прикрывают около тысячи километров фронта: Порошенко показал испытания комплексов 'Ай-Петри'. Видео

Комплексы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ" уже прикрывают около тысячи километров линии боеприкосновения – об этом рассказал Петр Порошенко во время испытания техники в приближенных к фронту условиях.

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"Комплекс показал отличные результаты. Сегодня здесь присутствовали представители ВСУ, Генштаба, ГУР, Нацгвардии, СБУ. И были продемонстрированы технические возможности комплексов, которые очень эффективно выполняют свои боевые задачи на фронте", – говорит пятый Президент.

Военные специалисты объясняют, как происходит тестирование: "мы находимся в условиях, приближенных к боевым. Сейчас мы видим боевой порядок, состоящий из средств Ай-Петри и радиолокационной станции. Мы проводим эксперимент по противодействию системам наведения противника, непосредственно осуществляющих донаводку корректировки КАБов. Также эти системы применяются в других способах поражения для точности донаведения по нашим позициям. Как правило, это БПЛА "Zala", "Орлан", "Суперкам".

"В Донецкой области мы сталкивались с КАБами. Мы им противодействовали. И, как показала практика, часть из них падает, не разрываясь. А сама бомба лежит либо среди поля, либо в посадке какой-нибудь", – рассказал военный.

"РЛС сопровождает цель, и мы поочередно от одного средства подавления по одному наращиваем дальше с целью оценить наибольшую эффективность", – показывает специалист.

"У нас уже есть положительный опыт в боевых условиях. Мы должны работать на опережение. И в зависимости от этого мы применяем больше комплексов – три, пять и так далее. Вот сейчас мы занимаемся экспериментом, чтобы понять, насколько плотную нужно поставить помеху. Это количество спутников, которые дрон сейчас видит. То есть максимально 13. Сейчас он набирает высоту. Нам нужно, чтобы было – ноль спутников. То есть, мы визуально наблюдаем в реальном времени влияние "Ай-Петри" изнутри самого средства", – объясняет военный.

"Несколько месяцев назад на фронте были полосы, где не было ни одного комплекса "Ай-Петри". На сегодняшний день в каждой полосе ответственности оперативно-тактической группировки, тактической группировки уже есть комплексы "Ай-Петри", которые продолжают свое наращивание. Основная задача – это прикрытие подразделений артиллерии и всех других подразделений сил обороны, которые задействованы во время наступательных, контрнаступательных штурмовых действий. То есть, мы взаимодействуем со всеми подразделениями. Как только "Ай-Петри" появляется в полосе под единым управлением нашего мониторингового центра, мы доводим информацию до всех командиров структурных подразделений, бригад, отдельных батальонов, и они знают, что они уже защищены", – объясняют специалисты.

"Когда нас еще не было, то было больше попаданий тех же "Ланцетов" по нашим артсистемам, по позициям. При появлении наших комплексов количество прилетов уменьшилось", – констатирует военный.

Сейчас также идет работа над позицией прикрытия объектов критической энергетической инфраструктуры, пунктов управления, медицинских учреждений.

"Это не значит, что ты на доме поставил какой-нибудь приборчик, и он работает – это не так делается. Прикрывается целый большой участок. Конечно, мы не говорим о технических характеристиках, но там есть и дроны-перехватчики, и турели", – говорит Порошенко.

Он отметил, что в настоящее время из госбюджета на "Ай-Петре" не выделено ни копейки. Порошенко поблагодарил за привлечение к финансированию проекта волонтеров, бригад и местных общин, которые выделяют субвенции. Как известно, сам Порошенко уже профинансировал Ай-Петри на сумму более 200 млн грн.

"Сегодня около 50 комплексов, переданных в состав ВСУ и Национальной гвардии, работают и в штурмовых бригадах, и в мониторинговых центрах. Линия обороны, которая перекрывается, линия боестолкновения стремительно достигает тысячи километров. Для меня было сегодня подведение определенных итогов. Вот что делает объединенная команда профессионалов. Комплексы показали отличные результаты. Приятно, что у всех участников горят глаза. Они мечтали о таких комплексах. А мы делаем все возможное, чтобы эту мечту приближать", – говорит пятый президент.

Год назад Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн. грн. в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Сейчас проект стремительно масштабируется.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы уже наладили серийное производство", – сообщил Порошенко.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку.

"У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – сказал Порошенко.