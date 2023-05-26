Прилет по психушке произошел во время пересменки, без вести пропали три врача: новые детали ракетного удара РФ по Днепру. Видео

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал подробности о утренних обстрелах оккупантами психиатрической поликлиники в Днепре. Так, в 13.40 спасатели уже погасили пожар в здании и приступили к поиску пропавших людей.

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Филатов сообщил в интервью, что пропавшими без вести числятся трое врачей. Медики не выходят на связь с момента прилета в больницу.

Также мэр Днепра отметил, что очередной террористический акт россиян прошел во время пересменки у врачей. Если бы не это, число погибших и раненых людей в больнице могло быть значительно больше.

Мэр также добавил, что в здании, в которое попали оккупанты, была не только психиатрическая поликлиника. По его словам, там раньше проживали внутренне перемещенные лица.

Отметим, что известно о двух погибших и 30 раненых лиц в результате российской атаки по больнице в Днепре, среди раненых двое детей.

Филатов добавил, что досталось и бедным животным прилегающей ветклиники.

"Пострадавших могло быть больше. Фактически, людей спасло чудо. На момент атаки по больнице там продолжалась "пересменка". А лишь несколько недель назад, семьи переселенцев, временно проживавших на втором этаже медучреждения, как раз оттуда уехали. Так что, может, чудо произойдет еще раз. И мы найдем тех медработников, с которыми сейчас нет связи. И что количество жертв не будет расти дальше", – отметил Филатов.

Он также сообщил, что всего по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела в городе более тысячи выбитых окон. В амбулаториях и близлежащих жилых домах, в школах и детсадах, на корпусе стадиона и в детских внешкольных заведениях, в ряде инфраструктурных и торговых объектов. Имеются повреждения крыш и коммуникаций.

Всех пострадавших он призвал обращаться к администрациям в своих районах.

Напомним, что в сети появились жуткие кадры последствий удара РФ по больнице в Днепре. Видео опубликовали местные Telegram-каналы, назвав атаку "абсолютным адом". На кадрах жители спасли из-под завалов мужчину, вокруг людей все в руинах.

На очередную террористическую атаку противника отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты еще раз подтвердили свой статус борцов со всем гуманным и честным.

По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты. Звуки приближения вражеского объекта и удара, после которого в небо взвился дым, попали на видео.

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