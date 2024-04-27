Прилеты на Львовщине: враг попал ракетами в объекты энергетики

Во время массированной комбинированной ракетной атаки по Украине в ночь на 27 апреля россияне атаковали, в частности, Львовщину. Над регионом защитники неба сбили три крылатых ракеты.

Но не обошлось без попадания: захватчики попали по двум энергообъектам региона, там вспыхнули пожары. Подробности раскрыл глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Воздушная тревога во Львовской области 27 апреля началась в 03:58 и длилась чуть больше двух часов, до 06:02. За это время захватчики атаковали регион крылатыми ракетами разных классов, а также баллистическими "Кинжалами".

Силы ПВО сбили три вражеских крылатых ракеты. Однако без прилетов не обошлось.

"Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание. Есть разрушения. Жертв, пострадавших, разрушений жилой инфраструктуры по состоянию на этот час на Львовщине нет", – написал Козицкий около 9 часов утра.

На момент публикации сообщения, по словам главы Львовской ОВА, все системы жизнеобеспечения региона работали в штатном режиме, не было необходимости также проводить аварийные отключения электроэнергии. Однако, учитывая, что захватчики били по энергетике и за пределами Львовщины, жителям региона, как и всем украинцам, придется ограничить потребление электричества.

"Только этой ночью оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Энергосистеме трудно удерживать баланс производства и потребления. Нужно помочь. Чтобы не пришлось применять почасовые отключения, пожалуйста, не включайте энергоемкие электроприборы с 19:00 до 22:00. Ограничите одновременное включение таких приборов", – призвал Козицкий.

Так, украинцев просят ограничить использование кондиционеров, электрочайников, пылесосов, бойлеров, обогревателей, утюгов, стиральных машин, микроволновок и электропечей. Кроме того, рекомендуется выключать из розеток все приборы, которые на данный момент не используются и использовать энергосберегающие лампы.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Главной целью врага на этот раз снова была украинская энергетика: атакованы четыре ТЭС, есть по меньшей мере один раненый энергетик.

Кроме того, ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: погибшие среди мирных жителей.