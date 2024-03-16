Принудительная эвакуация продолжается: из прифронтовых районов Донбасса вывезли 124 ребенка. Видео

Украина продолжает принудительную эвакуацию граждан из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области. В частности, за сутки из опасных районов вывезли 124 ребенка.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он уточнил, что всего за сутки было эвакуировано 764 человека.

"Еще в четырех прифронтовых поселениях Кураховской громады остается 24 ребенка", – сообщил Филашкин.

В то же время в Очеретинской и Марьинской громадах детей больше не осталось. Филашкин подчеркнул, что лично контролирует процесс эвакуации.

Напомним, 8 марта мэр Часового Яра Сергей Чаус призвал жителей Часовоярского городского общества Донецкой области эвакуироваться в связи с ситуацией на фронте. Расстояние от города Часов Яр до линии боевого столкновения – около 5 километров.

Жителям необходимо уехать, ведь существует прямая угроза их жизни. "Времени уже нет", – сказал Чаус.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов анонсировал принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 18 сел Харьковщины. Речь идет о населенных пунктах Великобурлукской и Ольхватской общин Купянского района.

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