Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано: Сирский заслушал доклады командующего ВМС. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время своего визита в Одессу провел военное совещание с командующим военно-морскими силами Украины Алексеем Неижпапой. На совещании они обсудили ситуацию в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также военачальники обсудили защиту южных рубежей Украины и повышение эффективности во время возможных боев в море.

Во время встречи Алексей Неижпапа доложил главкому об обстановке в Черноморской операционной зоне, а также по укреплению безопасности морских артерий и портов.

"Черноморская операционная зона – одна из тех составляющих театра боевых действий, где Силы обороны Украины диктуют российским захватчикам свои условия, разрушают агрессивные планы противника, проводят собственные активные действия. Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано", – говорится в сообщении главкома ВСУ.

Также главком совместно с начальником Генштаба ВСУ осмотрел береговые противокорабельные ракетные комплексы "Нептун" а также корабельно-катерный состав.

"На месте провел совещание по вопросам обороны Украины с моря. Ознакомился с результатами и дальнейшими шагами в направлении развития надводных сил, морских безэкипажных комплексов и беспилотных авиационных систем", – сказал Сырский.

Он также добавил, что на совещании было принято усиление корабельного состава и создание Интегрированной системы морской осведомленности с объединением всех сенсоров министерств и ведомств Украины, действующих на море.

Подобныерешения, говорит главком, уже внедряются как на тактическом, так и на оперативном и стратегическом уровнях.

Напомним, ранее Александр Сырский заявил, что с начала 2026 года общие потери российской армии в войне против Украины превысили 141,5 тысячи военных, из которых более 83 тысяч – безвозвратные. Украинская тактика активной обороны и работа подразделений БПЛА позволяют ежедневно наносить РФ масштабные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого главком ВСУ говорил, что возможная операция ВС РФ на севере Украины, во время которой агрессор будет использовать для наступления территорию Беларуси, вполне реальна. Россия, теряя в 3,5 раза больше солдат, чем Украина, может расширить линию фронта.

