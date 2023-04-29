"Приятно удивим": в оккупированном Крыму похвастались подготовкой к курортному сезону после рытья окопов на пляжах и "бавовны"

Незаконные "власти" временно оккупированного Крыма утверждают, что они полным ходом готовятся к курортному сезону на полуострове несмотря на "СВО". Мол, благоустройству туристической инфраструктуры "уделяется большое внимание" и многое "действительно удивит гостей в грядущем сезоне-2023".

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Об этом заявил так называемый министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии пропагандистскому информационному агентству. Примечательно, что соответствующую новость россияне выпустили 29 апреля – как раз в тот день, когда нефтебазу в Севастополе посетила "бавовна".

"Крым в абсолютно спокойном штатном режиме готовится и к майским праздникам, и к предстоящему сезону. Это касается туристической инфраструктуры, пляжных территорий безусловно", – утверждает родившийся в Симферополе предатель.

Волченко отметил, что пока что будут задействованы объекты на южном берегу (как утверждает он, из-за погоды). Но к 1 июня, по его словам, они будут готовы "абсолютно на всей" территории полуострова.

"Многие из которых действительно удивят наших гостей в грядущем сезоне 2023 года", – сказал помощник Кремля.

Он не уточнил, как туристы будут пробираться к воде через окопы, вырытые военнослужащими РФ на береговой линии, а также умолчал о систематических взрывах на полуострове.

Напомним, что в микрорайоне Казачья Бухта в оккупированном Севастополе утром 29 апреля прогремели взрывы и вспыхнул резервуар с топливом на нефтебазе. "Губернатор" города Михаил Развозжаев заявил, что причиной пожара стал беспилотник.

Граждане государства-террориста удивились, куда же подевалось хваленная противовоздушная оборона РФ. Некоторые потребовали мести и заговорили о "красных линиях".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 апреля в Севастополе также произошла "бавовна" – тогда взрыв был слышен в центре и на севере города.

– "Советник" оккупационного "главы Крыма" Олег Крючков тогда утверждал, что "все спокойно". Он открестился от взрывов и даже назвал их "вбросом".

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