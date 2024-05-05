Приземлили Сухопутные войска: стали известны детали сбития вражеского Су-25

В Донецкой области 4 мая бригада из состава Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сбила российский самолет Су-25, используя свои средства противовоздушной обороны малого/среднего радиуса действия. Есть вероятность, что пилот вражеского штурмовика уже принимал участие в боевых вылетах и надеялся, что огонь по нему никто вести не будет.

Подробностями поделился спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, выступая в эфире "Єдиних новин" утром 5 мая. "Вы видите, что этот самолет сбил подраздел Сухопутных войск ВСУ. Как вы знаете, в Сухопутных войсках тоже есть системы ПВО. В частности, мы видим работу малого и среднего радиуса ПВО, которые могут справляться, в частности, с самолетами, и крайне важны", – отметил майор.

Он указал на необходимость обеспечения соответствующей техникой, чтобы поражать такие цели. В частности, Силам обороны необходимо больше переносных зенитных ракетных комплексов, которые можно применять против низколетающих объектов и БПЛА. И, конечно, есть необходимость в "более серьезных комплексах". Не только западных, но и, к примеру, ЗРК "Бук". Они помогли бы более эффективно противостоять российским вертолетам и самолетам-штурмовикам.

Евлаш не исключил, что на "приземление" Су-25 страны-агрессора 4 мая повлиял личный фактор пилота.

"Если он [пилот] почувствовал себя бесстрашным, уже совершил несколько вылетов и его не достали, то это не значит, что его не достанут завтра-послезавтра. Вероятно, он решил, что сейчас может совершить определенный пролет, но был подловлен ВСУ и уничтожен", – сказал военный.

Напомним: ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российский штурмовик Су-25 на Донетчине ликвидировали украинские военные из 110-й отдельной механизированной бригады.

Как писал OBOZ.UA, согласно статистике Генерального штаба ВСУ, всего на счету Сил обороны Украины с начала полномасштабной войны уже 349 сбитых самолетов армии РФ.

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