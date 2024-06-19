'Признак отчаяния': Белый дом отреагировал на визит Путина в КНДР

Визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Северную Корею свидетельствует о его отчаянии. В целом эта ситуация должна вызывать беспокойство у всех, кто стремится к миру.

Видео дня

Об этом заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Блинкен подчеркнул, что визит Путина в Северную Корею демонстрирует его отчаяние в поиске поддержки для войны против Украины.

Он также отметил, что Китай оказывает значительную поддержку России, снабжая 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Москва. Государственный секретарь США подчеркнул, что это должно прекратиться.

Со своей стороны, Карин Жан-Пьер отметила, что углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей вызывает серьезную обеспокоенность у всех, кто заботится о мире и стабильности на Корейском полуострове.

Она также выразила поддержку народу Украины, продолжающему бороться за свою свободу и независимость от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что на этот раз президент РФ будет просить у Ким Чен Ина не только оружие, но и живую силу. Страна-террорист нуждается в строителях и даже "добровольцах" для отправки на линию фронта в Украине.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи со страной-агрессором Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР значительно улучшилась благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!