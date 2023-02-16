'Про Киев, Харьков, Сумы, Чернигов забудьте': Жданов оценил опасность наступления с севера

Наступление армии страны-террориста России на северном направлении, в частности, на Киев, в настоящее время невозможно. У агрессора нет необходимых сил и средств.

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Что касается возможной военной поддержки России от стран ОДКБ, то ее не будет, поскольку лидеры этих постсоветских стран давно определились со своей позицией в отношении войны в Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Про Киев, Харьков, Сумы, Чернигов забудьте. Мы будем об этом говорить, когда РФ будет накапливать ресурсы на этих направлениях. Сегодня там нет войск, нечем наступать", - подчеркнул он.

По словам эксперта, в настоящее время вблизи украинско-российской границы на севере сосредоточено всего несколько батальонов, играющих роль прикрытия. "Максимум, на что они способны – это провести разведку боем, то есть вооруженная провокация на границе", - пояснил он.

Что касается украинско-белорусской границы, то российских войск там сейчас нет. Там находится до шести батальонных тактических групп армии Беларуси, чего для наступления также недостаточно.

"Поэтому я бы этот вопрос с повестки дня снял. Конечно, нельзя его окончательно вычеркивать, но, тем не менее, сегодня прямой угрозы не существует", - заверил Жданов.

Он также прокомментировал призыв белорусского диктатора Александра Лукашенко в адрес глав стран, входящих в ОДКБ, определиться со своей позицией по войне в Украине. Эксперт убежден, что все они уже приняли решение дистанцироваться и не предоставлять кремлевскому режиму военную помощь.

"Все они уже дистанцировались от этой войны. Все, что угодно, но только не воевать. Все, что угодно, но только не попасть под санкции за поставки оружия", - сказал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что страны, входящие в ОДКБ, должны определиться, какую позицию они занимают в вопросе "конфликта" в Украине. Он заявил, что скоро придет время идти на компромиссы.