Пробоина в районе машинного отделения возле ватерлинии: как выглядит подбитый дроном российский танкер Sig. Фото

Российский танкер SIG, атакованный ночью 5 августа морскими дронами, получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж был на корабле, так как роспропаганда утверждала, что угрозы затопления якобы нет.

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Теперь стало известно, что аварийно-спасательная партия завершила основные мероприятия по устранению последствий данной ситуации и покинула борт аварийного судна. Об этом сообщает официальный канал ФГБУ "Морспасслужба".

Отмечается, что на данный момент судно после буксировки ошвартовано к причалу СРЗ "Красный моряк" в порту Аксай.

Во время аварийных работ собрано 82 кубометра нефтеводяной эмульсии и около 600 кг замазученной теплоизоляционной обшивки.

Кроме того, по данным ФГБУ, в машинном отделении судна установлено и остается боновое заграждение, ограничивающее распространение загрязнения нефтепродуктами за пределами судна.

При этом, служба заявляет, что за семь дней аварийно-спасательных работ загрязнение акватории не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новую атаку на российское судно прокомментировали в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России. Однако там не сообщили, насколько тяжелые повреждения танкера.