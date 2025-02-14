Продолжаем борьбу: Воздушные силы показали, как ночью сбивали русские дроны. Видео

В ночь на 14 февраля противовоздушная оборона юга Украины сбила 26 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и других типов. В частности, во время воздушной атаки оккупантов 19 дронов врага были уничтожены в Одесской области, и еще семь в Николаевской области.

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Об этом рассказало Воздушное командование "Юг". Военные уточнили, что кроме 26 ударных, они уничтожили шесть разведывательных БПЛА врага (три Supercam, два ZALA и один "Мерлин-ВР").

В ВК "Юг" также показали, как они ночью сбивали российские дроны.

Всего в 2024 году на южном направлении противовоздушной обороной было сбито около 1500 вражеских воздушных целей, из которых 2 самолета, более 200 ракет, более 1000 шахедов и т.д.

Воздушное командование "Юг" является оперативным объединением Воздушных сил ВСУ в южной части территории Украины. Это Николаевская, Одесская, Херсонская и частично Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области.

Основными задачами ВК "Юг" является круглосуточная охрана государственной границы в воздушном пространстве и надежное прикрытие ударов с воздуха админцентров, крупных промышленно-экономических районов, Южноукраинской АЭС, объектов Днепровского каскада ГЭС, а также важных коммуникаций и военных объектов на Юге Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, всего в ночь на 14 февраля, когда Силы обороны Украины отражали очередную российскую атаку, они уничтожили более семи десятков дронов разных типов. Большинство из остальных не сбитых тоже не достигли заданных врагом целей (в то же время, пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Харьковщина).

Противовоздушная оборона работала в 11 областях в течение 13 часов, ведь именно столько продолжалась эта вражеская атака.

А в ночь на 13 февраля Россия применила для ударов по Украине 140 разных БПЛА: защитники неба сбили 85 дронов, а 52 были потеряны локационно. В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Харьковщина.

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