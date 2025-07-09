'Продолжаем борьбу': Воздушные силы ВСУ показали, как ночью сбивали вражеские дроны. Видео

Украинские Воздушные силы обнародовали кадры боевой работы противовоздушной обороны во время массированной атаки РФ в ночь на 9 июля. На видео зафиксированы слаженные действия наших защитников в зоне ответственности Воздушного командования "Восток" и уничтожение вражеских целей.

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Соответствующие кадры показала пресс-служба ВС ВСУ. "Боевая работа в зоне ответственности Воздушного командования "Восток". Продолжаем нашу борьбу!" – говорится в заметке.

Стоит отметить, что в ночь на 9 июля Россия выпустила по Украине 741 средство воздушного нападения, в том числе более 300 дронов Shahed, семь крылатых и шесть аэробаллистических ракет "Кинжал". Большинство беспилотников были дронами-имитаторами – они используются как приманка для ПВО или для перегрузки системы обороны.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, основным направлением удара была Волынь. Под огнем оказались, в частности, аэродром и промышленные объекты региона.

Несмотря на масштаб атаки, противовоздушная оборона показала результат. Особенно хорошо проявили себя дроны-перехватчики, которые обнаружили десятки целей и сбили вражеские БПЛА. Часть "Кинжалов", как отметил Игнат, не достигла целей – оборонительные системы сработали вовремя, хоть и не без потерь.

В последнее время Россия изменила тактику – вместо распыленных атак по всей Украине противник все чаще фокусируется на одном направлении, пытаясь пробить оборону точечными массированными ударами.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 9 июля, РФ атаковала Украину с воздуха 741 средством поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 целей.

Во время ночной атаки на Киевщине успешно работала ПВО, однако в одном из районов из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшая.

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