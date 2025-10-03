'Продолжается системное расширение штата': Сырский пообещал усилить ПВО на приграничных направлениях

Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. В частности, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и границе, активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели. Поэтому в Украине будет усиление противовоздушной обороны на приграничных направлениях путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков.

В целом украинские защитники наращивают способности в борьбе с вражескими ударными БпЛА. Об этом доложил командующий ВСУ Александр Сырский по результатам соответствующего совещания.

"В сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 – типа "Шахед". Вооруженные Силы Украины должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы", – частности, отметил командующий ВСУ.

По его словам, военные будут наращивать способности подразделений, которые противодействуют вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков.

"Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки", – доложил Сырский.

Отдельно командующий ВСУ отметил, что сейчас "формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины". Также развиваются и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации.

"Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года украинские силы противовоздушной обороны сбили более 10 тысяч воздушных целей армии РФ. Больше всего было уничтожено дронов, в том числе разведывательных и ударных, а также немало ракет.

Кстати, израильские системы противовоздушной обороны работают в Украине уже более месяца и помогают прикрывать критически важные объекты от российских атак. Речь идет о новейших комплексах Patriot, которые стали важной частью укрепления украинской ПВО накануне зимы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас страна-агрессор Россия имеет преимущество в количестве оружия. Речь идет о ракетах, дронах и артиллерии.

