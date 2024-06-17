Продолжаются боестолкновения в районе Волчанска и на Покровском направлении: враг несет потери – Генштаб

Продолжается восемьсот сорок пятый день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. С начала суток больше всего боев произошло на Покровском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 17 июня 2024 года по состоянию на 19:00. Отмечается, что количество боевых столкновений по всей линии фронта увеличилось до 89.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении продолжается три боеприкосновения в районе Волчанска. Всего сегодня здесь и возле Липцев зафиксировано девять вражеских атак. По предварительной информации, на этом направлении оккупанты сегодня потеряли 111 человек живой силы. Также наши военные уничтожили танк, боевую бронированную машину и 23 БПЛА противника.

В Покровском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток здесь насчитывается уже 37 боевых столкновений. Силы обороны Украины успешно отразили 22 штурмовых действия российских захватчиков. Еще 15 боев длятся. Ситуация контролируется. Враг несет значительные потери, особенно в живой силе, – в настоящее время известно о 290 ликвидированных и раненых оккупантах. Подсчет продолжается.

На Времивском направлении этой поры российские захватчики пытались атаковать наши позиции пять раз. Продолжаются боевые действия вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают враждебные попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят оккупантам огневого поражения и истощают наступательный потенциал по всей линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация на восточном фронте достаточно динамична. Украинские защитники штурмуют позиции врага, идут в контратаки, выбивая окупантов из оборонительных рубежей и огневых точек.

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