Продолжаются тяжелые бои за Клещиевку, оккупанты прорывались на трех направлениях. Карта
На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои Сил обороны против российской оккупационной армии. Захватчики пытались прорвать оборону украинских защитников на нескольких направлениях.
Также враг продолжает обстреливать из артиллерии и авиации населенные пункты Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.
Враг осуществил безуспешные попытки наступления в районе Берестового, Орехово-Василевки и Богдановки. Кроме того, на Бахмутском направлении в районе Клещиевки продолжаются ожесточенные бои.
На других направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу. Защитники Украины сдерживают оккупантов, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отразили около 15 атак врага в районе Марьинки.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На юге нашего государства идет наступательная операция украинских воинов.
Ранее сообщалось, что украинские защитники продвинулись к востоку от Работино на Запорожье, тогда как российские оккупанты перебрасывают силы в этот район с других участков фронта. Также Силы обороны продолжают оказывать давление на позиции врага к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещиевкой и Андреевкой.
Как сообщал OBOZREVATEL, в генштабе Эстонии ранее отметили, что ВСУ, вероятно, смогли прорвать передний край обороны противника на Запорожье. В настоящее время бои идут в окрестностях Новопрокоповки и Вербового.
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