Продолжаются жесткие бои, количество атак нарастает: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

В течение текущих суток на фронте в Украине произошло более 90 боевых столкновений Сил обороны и российских оккупантов. Самые горячие направления фронта – Покровское и Северское, тогда как на Харьковском активность оккупантов несколько замедлилась.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 17:00 19 мая. Отмечается, что ситуация на фронте остается сложной, продолжаются ожесточенные бои.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной, но силы обороны ее контролируют. Оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Сопич, Новая Гута и Искрисковщина Сумской области.

На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлилась, сейчас там произошло 8 боевых столкновений. Оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону возле Волчанска, Старицы, Липцев. Защитники уверенно удерживают свои позиции, наносят оккупантам потери и контратакуют.

На Купянском направлении Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.

Жестокие бои ведутся также на Северском направлении. По состоянию на 17:00 в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Ивано-Дарьевки произошло 21 боевое столкновение. Еще одно продолжается. Наши воины имеющимися средствами угнетают наступательный потенциал противника и иногда контратакуют.

На Краматорском направлении враг провел 13 атак, в частности, неподалеку от Васильевки, Калиновки, Клещиевки и Ивановского. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении оккупанты также не снижают давления. Враг 23 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Северного, Уманского Нетайлового. Десять столкновений от общего количества боев в этом направлении еще продолжаются.

Враг вдвое нарастил количество атак на Кураховском направлении. Количество боевых действий увеличилось с пяти до десяти. Еще одно в настоящее время продолжается.

На Приднепровском направлении враг 4 раза безрезультатно штурмовал наши позиции вблизи Кринок. Пока украинские воины отбивают пятую атаку.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ISW сообщили, что оккупанты планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска. Враг отдает приоритет взятию города, поскольку он является одной из тактических целей, оставшихся печь во время первого этапа его "прорыва" на границе.

– В то же время военное командование НАТО уверено, что оккупанты не имеют достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время, аналитики считают, что путем активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

– Экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что у армии РФ нет достаточного ресурса для одновременного наступления и на Харьковщине, и на Сумщине, и на востоке.