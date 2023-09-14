'Продвижение есть': Дмитрий Кулеба рассказал об успехах в переговорах о ракетах ATACMS и Taurus для Украины

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что у Украины есть продвижения в переговорах с партнерами из США и Германии относительно передачи нашей армии ракет большой дальности ATACMS и Taurus. Однако окончательные решения в правительствах этих стран еще не приняты.

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Об этом министр сказал в эфире национального телемарафона в среду, 13 сентября. Кулеба подчеркнул, что власти Украины активно занимаются вопросом о получении этих видов вооружения.

"Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять снабжение уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие", – отметил он.

Кулеба добавил, что в настоящее время приоритетом для Украины является как можно большее количество систем противовоздушной обороны. Однако, что касается дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, то в этом вопросе также есть продвижение.

"Активно работаем по получению ATACMS от США и Taurus от Германии. По обоим трекам есть продвижение вперед", – сказал он.

11 сентября издание Reuters, ссылаясь на информацию четырех американских чиновников, написало, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Речь идет о ракетах ATACMS и GMLRS.

В ответ на слухи СМИ в Пентагоне заявили, что в данный момент нет новой информации об этом. В то же время там отметили, что Вашингтон продолжает поддерживать "тесный контакт" с союзниками относительно оборонных потребностей Украины. Когда решение про ATACMS будет принято, то в Вашингтоне сделают об этом официальное заявление.

Что касается немецких ракет Taurus, то глава МИД Германии Анналена Бербок косвенно высказалась в поддержку передачи Украине этих крылатых ракет. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

Однако, как утверждают СМИ, Однако Берлин не передает это вооружение, боясь, что Украина будет использовать его для ударов по территории России.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что Запад должен продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь для борьбы с вторжением России. Он отметил, что стоит думать не о том, сколько стоит один день войны, а о том, какую цену украинский народ и союзники заплатят, если Украина проиграет.

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