Продвижение российских войск в Украине практически остановилось: какая ситуация на фронте. Карта

Российская оккупационная армия замедлила темпы продвижения на территории Украины. Сейчас линия фронта фактически стоит на месте.

Об этом сообщили в независимом российском Telegram-канале "Агентство. Новости". Так, за прошедшую неделю противник захватил лишь 21 квадратный километр украинской территории, что является наименьшим показателем с марта 2025 года.

ВСУ перехватывают инициативу

По данным OSINT-аналитиков проекта DeepState, на отдельных участках фронта ситуация для страны-агрессора еще сложнее. В частности, в Днепропетровской и Запорожской областях ВСУ перехватили инициативу и с 1 февраля вернули под контроль от 150 до 400 квадратных километров территории.

В то же время наибольшее продвижение российских войск на прошлой неделе зафиксировано в Донецкой области – ориентировочно 46 квадратных километров. При этом о захвате новых населенных пунктов в регионе не сообщалось. Еще около 5 квадратных километров оккупанты заняли на Луганщине.

"Одновременно с этим с 13 февраля, по данным DeepState, Россия потеряла контроль над 32 кв. км территории на Днепропетровщине, которая в конце концов перешла в "серую зону", – говорится в сообщении.

Замедление темпов российского наступления продолжается с начала февраля. В период со 2 по 8 февраля войска РФ заняли 53 кв. км против 90 кв. км неделей ранее.

С 9 по 15 февраля показатель уменьшился до 28 кв. км. Это самый низкий результат за последние десять месяцев.

Менее 21 кв. км российская армия последний раз захватывала в течение недели 3–9 марта 2025 года – тогда под ее контроль перешло 14 кв. км украинской территории.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска на Александровском направлении успешно восстановили контроль над восемью населенными пунктами. По его словам, контрнаступательные действия продолжаются, несмотря на активное сопротивление врага, который применяет артиллерию, беспилотники и бронетехнику.

Также, президент Владимир Зеленский Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила около 300 квадратных километров оккупированной территории. По его словам, продвижение войск было сложным и влияние на темпы наступления имела даже погода. Он также рассказал о психологическом состоянии российских военных, которые не могут адекватно оценить потери территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 11-15 февраля вернули около 201 квадратного километра территорий, оккупированных ВС РФ. Вероятно, украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

