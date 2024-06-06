Проект прошел ряд модернизаций: что известно о буксире "Сатурн", который ГУР потопило у берегов Крыма

В ночь на 6 июня украинские разведчики-спецназначенцы ликвидировали в водах возле Крыма очередное судно Российской Федерации – буксир проекта 498 "Сатурн" (либо "Протей"). Это портовой рейдовый буксир-кантовщик, оборудованный системами пожаротушения.

Российские источники пишут, что такие судна используются как рейдовые буксиры разными службами гражданских портов, а также для обеспечения военно-морских баз. Речь идет о работах по вводу, выводу, перестановке и швартовке крупнотоннажных морских судов всех типов в портах и на рейдах, в том числе и в ледовых условиях. Также они могут участвовать в тушении пожаров.

Проект 498 был разработан в 1960-е годы на базе "Аяна" (проект 730СЖ), который к тому моменту уже устарел. Первый из "Сатурнов" был выпущен в 1962 году. К 1983-м проект 498 был существенно переработан, а позже регулярно модернизировался.

"Сатурны" хвалили за высокую маневренность и мощность, возможность оптимально использовать силу двигателей в разных режимах работы.

Сейчас страна-агрессор РФ постепенно выводит буксиры проекта 498 из эксплуатации, заменяя их более современными.

Технические характеристики проекта 498 Сатурн

Водоизмещение: 306 тонн.

Дедвейт: 46,1 тонны.

Валовая вместимость: 186,94 тонны.

Длина габаритная: 29,3 метра.

Длина конструктивная: 28,2 метра.

Ширина габаритная: 8,3 метра.

Ширина конструктивная: 8,2 метра.

Высота борта: 4,34 метра.

Высота надводного борта: 1,28 метра.

Осадка: 3,09 метра.

Скорость полного хода: 11,4 узла.

Двигатели: 2 × дизель 6ДР30/50-4-2 или 6ДР30/50-4-3, 1 × ДГ 4Ч10,5/13-2.

Винто-рулевой комплекс: ВР-498.

Видео уничтожения российского буксира в акватории озера Панское на берегу временно оккупированного Крыма военнослужащими Главного управления разведки Минобороны Украины можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Силах обороны юга Украины заявили, что у нашей страны есть свой флот и он планово и постепенно развивается. Это длительный процесс, однако он уже начался и продолжается.

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