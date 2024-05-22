Проект завершился так и не начавшись: утопленный корабль 'Циклон' не успел выпустить ни одной ракеты

Российский ракетный корвет "Циклон" в составе Черноморского флота не успел даже пройти государственные испытания. Судно, напомним, было уничтожено Вооруженными силами Украины еще 19 мая, и это был носитель ракет "Калибр" в Черном море.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Он уточнил, что захватчики планировали пять таких корветов ввести в состав Черноморского флота РФ, и "Циклон" был первым из них.

"Проект (суда) не является чем-то новым, но сам корабль был новый. И да, он фактически не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты он так и не запустил", – отметил Плетенчук.

"Циклон" является корветом проекта 22800 "Каракурт". Другие суда указанного проекта также либо были выведены из строя, либо покинули акваторию Черного моря.

"Это был также "Аскольд", которому фактически даже попробовать не дали, его уничтожили Воздушные силы. Еще два таких корабля, "Амур" и "Туча", находились в акватории и были вынуждены покинуть ее, через Ростов пошли куда-то на Каспий проводить испытания. .И еще один такой корабль сейчас в Таганроге на заводе достраивается.

Однако в России остается в акватории Черного моря еще 10 надводных ракетоносителей. Если брать их общую численность, то они могут одновременно запустить "чуть больше 50 ракет "Калибр". Но на самом деле это маловероятно, и "такой практики применения никогда не было", добавил Плетенчук.

"Циклон" и проект 22800 "Каракурт"

Малые ракетные корабли проекта №22800 "Каракурт" – ракетно-артиллерийские суда 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. На май 2024 было построено 14 таких кораблей, но только 4 попали в состав флота захватчиков.

Плетенчук не зря говорил, что это "не новый проект" – ничего нового РФ во времена диктатора Путина не делала. И указанные "Каракурты" являются разработкой 1990-х годов (а на самом деле – переработкой проекта №12300 "Скорпион").

Строят корветы проекта №22800" с учетом политики импортозамещения; запланировано к строительству более 18 кораблей этого проекта. Ориентировочная стоимость затонувшего "Циклона" – три с лишним миллиарда рублей (по ценам прошлого года).

Корабль имеет комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Однако он не имеет качественной защиты от морских дронов. Для борьбы с подводными диверсантами корабли комплектуются гранатометом ДП-64.

Указанный корвет "Циклон" имел заводской номер 801. Он был принят в состав Черноморского флота в июле 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле было подсчитано: за время полномасштабной войны Черноморский флот РФ потерял уже треть своих кораблей. Среди уничтоженных Силами обороны Украины судов не только флагман, но и сторожевой, и большие десантные корабли. Есть даже подлодка.

Ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" сообщили, что кафиры укрепляют свою военно-морскую базу в Новороссийске, куда ранее они перетащили большую часть Черноморского флота РФ. Они устанавливают разные средства против морских дронов.

В сети показали изображение поврежденных кораблей ЧФ Российской Федерации в бухте временно оккупированного Севастополя. Среди них – два военно-десантных корабля, а также "Иван Хурс".

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