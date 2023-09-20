Профильные ведомства США согласились отправить Украине ракеты ATACMS – Foreign Policy

Профильные ведомства США согласились отправить Украине ракеты ATACMS. Однако опасения по поводу того, что Россия может спровоцировать эскалацию, по-прежнему ограничивают подход США к поставкам оружия.

Об этом сообщает издание Foreign Policy, ссылаясь на собственные источники. Так, помощник Конгресса, побеседовавший с журналом на условиях анонимности, сообщил, что все ведомства США согласились отправить ВСУ тактическую ракетную систему армии США.

"Если этого не произойдет, то это потому, что сам (президент США Джо. – Ред.) Байден сказал "нет", – сказал источник.

Следует отметить, что ATACMS – это управляемая ракета "земля – земля" американской разработки, которую можно запускать из HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км, в зависимости от модификации.

Ракета имеет улучшенный пакет наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой свыше 220 кг.

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Добавим, что в среду президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на финишной прямой и выразил надежду, что для успеха в этом США все же предоставят ВСУ ожидаемые ракеты большой дальности ATACMS.

Накануне американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с требованием немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В дополнительной задержке предоставления такого вооружения они видят угрозу затягивания войны.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что то, как Вооруженные силы Украины будут использовать американские ракеты ATACMS, будет их делом, хотя Вашингтон не поощряет использование американского оружия за пределами Украины. В то же время, он отметил, что украинцы должны уметь эффективно использовать такие ракеты.

Госдеп США и Пентагон рекомендовали президенту Джо Байдену передать Украине тактические ракетные системы большой дальности ATACMS. Дискуссии о таких поставках существенно активизировались в последние недели.

Накануне стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставок в Украину ракет большего радиуса действия, наполненных кассетными бомбами. Это позволит Киеву нанести значительный ущерб российским захватчикам на оккупированной РФ территории.

8 сентября издание ABC News также сообщило, что решение о передаче ВСУ ATACMS якобы уже "на столе" в Белом доме. Журналисты заявили, что США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем первоначально предполагалось.

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