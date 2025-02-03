'Прогрели' окупантов вместе с их техникой: спецназовцы СБУ поразили редкую РЛС для ЗРК 'Бук'. Видео

Украинские военные продолжают устраивать фейерверки из техники оккупантов. В этот раз спецназовцы ЦСО "Альфа" Службы безопасности поразили редкую РЛС для ЗРК "БУК-М3". И не только.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что вместе с ценной техникой наши военные "прогрели" и около 300 оккупантов.

Среди прочего за неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы "отминусовали":

– 8 танков;

– 26 ББМ;

– 16 артсистем;

– систему ПВО;

– 126 единиц автотранспорта;

– 4 БпЛА и 32 антенны связи;

– 145 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;

– склад с боеприпасами;

– 265 оккупантов.

Ранее сообщалось, что защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях на фронте около 1300 захватчиков из рядов армии РФ. Так, общие потери ее личного состава на украинской земле составили примерно 841 660.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года ВС РФ "достигли" второго показателя по потерям личного состава за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 48 240. Также за месяц враг потерял 610 ББМ, 961 единицу ствольной артиллерии, 10 РСЗ и установил абсолютный рекорд потерь автомобильного транспорта – 2954 единицы.

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