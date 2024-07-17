Проходит последние тестирование: в Минобороны анонсировали быстрый запуск єБронювання

Во вторник, 16 июля, в Минобороны анонсировали скорый запуск єБронювання. Услуга уже проходит последние тесты.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона. Она добавила, что в ближайшее время услуга станет доступна предприятиям.

"Вместе с нашими партнерами, а именно с министерством цифровой трансформации, с министерством экономики и Пенсионным фондом Украины, мы работаем над бронированием онлайн. Мы будем в ближайшее время запускать полноценную услугу, сейчас она тестируется, уже есть несколько сотен успешных бронирований", – отметила Черногоренко.

Она добавила, что очень скоро услуга заработает полноценно.

"В первую очередь мы сможем запустить полноценно эту услугу для наших предприятий, компаний, чтобы можно было не тратить время на очереди, а делать то, что должны делать предприятия - укреплять наш ВВП", – рассказала Черногоренко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, кто может получить бронь с 1 июля в Украине и в каких случаях она не освобождает от службы.

В конце мая стало известно о том, что на портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Министерство обороны заявило, что этот шаг необходим и должен быть предпринят как можно быстрее.

Позднее в Минобороны сообщили, что над запуском электронного бронирования для военнообязанных работают Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации.

Отмечалось, что эта услуга позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.