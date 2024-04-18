Производитель Iris-T предоставит Украине еще один ЗРК: названы сроки

Руководитель немецкой оружейной компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что вскоре Украина получит еще один зенитный ракетный комплекс Iris-T. По его словам, дополнительную систему ПВО доставят в Украину всего через несколько недель.

Также он добавил, что ещё больше систем будет поставлено в течение года. Об этом сообщает издание BILD.

Раух заявил, что три ЗРК Iris-T уже находятся в Украине и защищают страну от российских атак. При этом он анонсировал передачу дополнительных систем противовоздушной обороны, одна из которых будет доставлена в ближайшее время.

"Три наши системы уже находятся в Украине, и ещё больше будет поставлено в этом году. Следующая –всего через несколько недель", – сказал Раух в беседе с корреспондентом BILD.

IRIS-T ( Infra Red Imaging System Tail ) – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого и среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Такая военная техника находится на вооружении девяти стран Европы.

Система состоит из трех основных компонентов: пусковой установки на шасси грузовика MAN SX 45 (8x8) с местом для восьми ракет, радиолокационной установки и управляющего блока. Пусковые установки могут транспортироваться как на гусеничных платформах, так и на грузовиках. Кроме того, система может получать данные как от собственных радаров, так и от других радиолокационных систем.

Инфракрасная головка самонаведения обеспечивает высокий уровень защиты от пассивных и активных систем противодействия, используя метод наведения на тепло. Ракета может отличать реальные цели от тепловых ловушек благодаря "умной" системе самонаведения, которая может сравнивать изображения из своей памяти. Это позволяет ракете обнаруживать истинную цель.

Еще одно существенное преимущество системы – возможность одновременно уничтожать несколько целей. Заполненные все три пусковые установки системы, содержащие 24 ракеты, теоретически обеспечивают способность атаковать 24 цели одновременно. Зенитный ракетный комплекс может "прикрывать" площадь 196 тыс. квадратных километров или полосу протяженностью 175 км.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны должны оказывать больше помощи Украине в защите от российских атак. По его словам, Западу дешевле купить для Украины системы противовоздушной обороны Patriot, чем потом помогать восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Украина после разрушительных массированных атак РФ, нанесших значительный ущерб украинской энергосистеме, взялась за поиски дополнительных систем Patriot. В частности, с соответствующими запросами Киев обратился к Польше и Испании, Румынию Украина просит рассмотреть возможность передачи SAMP/T.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия 13 апреля объявила о немедленной поставке в Украину дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.