"Проклятые безбожники" из России разрушают не Лавру, а собственную историю: митрополит Драбинко отреагировал на теракт 15 июня

Удар страны-агрессора России по Киево-Печерской лавре, в результате которого значительные повреждения получил Успенский собор этой православной святыни, является фактом разрушения не только истории Украины, но и истории России. Перечень объектов, подвергшихся атакам в последнее время, может свидетельствовать о попытках агрессора уничтожить историко-культурное наследие Украины.

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Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. В то же время он не исключил, что попадание в Успенский собор могло быть ошибкой.

Комментируя мнение историка Вахтанга Кипиани об определенной связи между ударом по Лавре, фактом ухода УПЦ МП из Дальних пещер и планами установить вблизи Лавры памятник гетману Мазепе, митрополит заметил: "Мне кажется, что, скорее всего, это было ошибочно –, они целились в "Арсенал", а попало в Лавру. Но я также не исключаю того, о чем говорил господин Вахтанг".

По мнению Драбинко, если удар по Лавре был преднамеренным, речь идет о преступлении не только против истории Украины, но и против истории России. "Я понимаю, что они (российские военные. – Ред.) конченые безбожники, но бить по Киево-Печерской лавре – это разрушать и свою историю также. Потому что Лавра, а тем более Успенский собор – это духовное сердце Украины. Там исторические корни, там все преподобные", – подчеркнул он.

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Говоря о попытках России дистанцироваться от этого теракта и представить его как якобы удар ракетой Patriot, митрополит сказал: "Народ в России может проглотить эту ложь. Но понятно, что сами по себе мы бить точно не будем".

Драбинко также обратил внимание на признаки определенной закономерности в целях, которые в последнее время выбирает для атак страна-агрессор Россия."Прослеживается определенная закономерность –, удары наносятся по культурным центрам Украины. В Днепре поврежден собор, в котором находился Дом органной музыки, в Киеве — Лавра и киностудия Довженко. Это уже попытка уничтожить историко-культурное наследие Украины", — предположил он –.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове.

Киево-Печерская лавра также подверглась атаке – враг атаковал ее дважды, возникли пожары. В частности, пожар возник на крыше Успенского собора, огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. Попадание было и в "Мистецький арсенал", где также вспыхнул пожар.

Митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что Россия не случайно выбрала для своих атак объекты, которые являются духовным смыслом нашей страны.