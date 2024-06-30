Пропаганда Кремля запустила фейк о том, что Европа руками Украины хочет разбить РФ на части

Российская пропаганда принялась распространять фейк о том, что Запад якобы намерен развалить Россию как государство в ее нынешнем виде. В результате "заговора западных элит" на месте РФ должны возникнуть разрозненные "10-20 частей".

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При этом пропаганда РФ утверждает, что достичь цели Запад собирается посредством превращения Украины в "антироссию". Фейк был опровергнут в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, работающем при Министерстве культуры и информационной политики.

"Запад руками Украины хочет разбить Россию на 10-20 частей". Это – неправда", – отметили в Центре.

Там процитировали содержание фейка, который распространяет российская пропаганда. Согласно ему западные страны якобы реализуют в Украине "проект антироссия" и целью этого "проекта" является достижение системных изменений внутри РФ. Соответствующие тезисы со ссылкой на политолога Костя Бондаренко распространяют российские СМИ.

"Заявления о том, что Запад якобы реализует в Украине "проект антироссия" с целью развала РФ, – это давняя конспирологическая теория, придуманная российской пропагандой. Кроме того, это часть кремлевского нарратива, что в Украине Москва якобы воюет с "англосаксами" и НАТО , а не против украинского народа. Его цель – оправдать геноцидальную войну и убедить украинцев, что "их главный враг – в Вашингтоне, а не в Москве", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Специалисты Центра добавили: Украина защищается от агрессивной войны, которую развязала и продолжает Россия. Так что все последствия, которые уже постигли государство-агрессора и ожидающие его в будущем, – это "заслуга" исключительно преступной политики Кремля, а отнюдь не результат мифического "заговора западных элит", о котором так любят говорить российские пропагандисты.

Также в Центре обратили внимание на деятельность Бондаренко, которого цитирует пропаганда РФ.

"Что касается Бондаренко, то он последовательно продвигает интересы экс-регионалов, в частности, Сергея Тигипко, Василия Горбаля, Наталии Королевской. Его фамилия упоминается среди экспертов во взломанной почте приближенного к диктатору Путину Владислава Суркова", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, о чем врали пропагандисты Кремля в последнее время. В частности, топ ключевых кремлевских нарративов, продвигавших западные блогеры и журналисты на западную аудиторию в течение уходящей недели, собрали в Центре противодействия дезинформации.