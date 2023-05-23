Пропагандист Красовский снова заявил, что украинских детей нужно убивать: возмутился даже предатель Кива. Видео

Российский пропагандист и украинофоб Антон Красовский снова заговорил об убийствах украинцев. Так, он подтвердил, что до сих пор считает, что украинских детей нужно топить и сжигать.

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Об этом Красовский заявил в интервью на одном из одиозных ютуб-каналов России. Украинофоб, ранее извинявшийся за свои людоедские слова, заявил, что его мнение по этому поводу на самом деле не изменилось.

Так, на вопрос изменилось ли у Красовского отношение к украинским детям, он уверенно заявил "нет".

Не выдержал наблюдать за тем, как Красовский радуется жертвам и призывает к убийствам мирного населения на украинской земле даже предатель Украины Илья Кива, который назвал Красовского "нацистом" и "пе**растом". Так, по словам коллаборанта, подобные изречения Красовского отражают нацистскую идеологию. Также Кива заявил, что украинцы якобы "являются неотделимой и важной частью русской цивилизации".

В сети людоедские и украинофобские заявления пропагандиста изрядно возмутили пользователей: "Красовский это чудовище, которое должно разбирать руины, пока не сдохнет!"; "Машина была, статуэтка была. Теперь плавать будет по дну топориком"; "Дайте ему оскар уже"; "Когда уж эта падаль сгорит или утонет".

Ранее сообщалось, что Антон Красовский и уроженец Мариуполя, российский певец и журналист Аким Апачев размышляли об уничтожении 2 млн. украинцев.

Напомним, что пропагандист Красовский жаловался, что живет в постоянном страхе. Он огорчен тем, что его враги знают, где он живет, и оставляют недвусмысленные послания.

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