Пропагандисты похвастались 'захватом' Зыбино на Харьковщине: ВСУ опровергли фейк врага

Российские пропагандисты в очередной раз прибегли к тактике "населенный пункт в кредит" и распространили ложную информацию о якобы "захвате" оккупантами села Зыбино на Харьковщине. В Силах обороны Украины эти заявления опровергли.

Видео дня

Об этом сообщил 16-й армейский корпус в Facebook и обнародовал соответствующее видео. Украинские защитники показали, что на самом деле враг не установил контроль над селом и продолжает бесполезные штурмовые действия.

Как отметили украинские военные, оккупанты продолжают использовать прием, когда объявляют о захвате территорий без фактического контроля над ними. Такая тактика получила название "населенный пункт в кредит". Однако она им и в этот раз не помогла – Зибино находится под контролем украинских сил, а ложь роспропагандистов в очередной раз была опровергнута.

По данным военных, подразделения противника из состава 127 мотострелкового полка 71 мотострелковой дивизии продолжают штурмы и пытаются расширить зону своего влияния. В то же время украинские защитники заблаговременно обнаружили выдвижение штурмовых групп врага и нанесли по ним удары.

В результате противник понес потери: 8 оккупантов ликвидированы, еще 4 "затрехсотили",также уничтожен один квадроцикл.

Ситуация на направлении остается под контролем Сил обороны Украины, отметили в 16-м армейском корпусе.

Ситуация на Харьковском направлении

Ситуация на Харьковском (Южно-Слобожанском) направлении остается напряженной, враг активно атакует, используя КАБы и дроны. Основные бои идут в районе Волчанска и Липцов. Силы обороны Украины ведут тяжелые бои, уничтожая врага и удерживая позиции.

Несмотря на то, что оккупанты постоянно осуществляют штурмы, надеясь продвинуться в Харьков, украинские военные контролируют рубежи, не допуская прорыва.

Не имея возможности продвинуться, враг систематически обстреливает Харьков и населенные пункты области из артиллерии и дронов, приграничные районы постоянно страдают от атак врага, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!