Проредили ряды врага и сожгли технику: в ГПСУ показали точную работу на Купянском направлении. Видео

Операторы беспилотников из рядов бригады "Помста" показали кадры уничтожения российских оккупантов на Купянском направлении фронта. В частности, они поразили как живую силу врага, так и его технику, склады.

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Удары наносили воины роты ударных беспилотных авиакомплексов (РУБпАК) "Феникс". Видео опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

Отмечается, что операторы дронов ликвидировали троих военнослужащих оккупационной армии РФ, еще двое захватчиков были ранены.

Также точными сбросами с дронов защитники сожгли российскую пушку, станковый противотанковый гранатомет, автомобиль, квадроцикл и БПЛА самолетного типа.

Кроме этого, операторы из Феникса отправили "бавовну" на четыре вражеских состава боекомплекта и горючего.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады "Красная Калина" НГУ и 38-й отдельной бригады морской пехоты отбили наступление оккупантов на Покровском направлении. В бою были уничтожены БМП, танк и пехота армии РФ.

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