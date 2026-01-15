Украинские военные показали отражение штурма к северу от Харькова: ликвидировано около 70 оккупантов. Видео

Ежедневно Украина продолжает давать отпор российским захватчикам. Очередной такой эпизод произошел в Харьковской области, когда бойцы бригады "Хартия" отбили очередную попытку российского штурмак северу от самого Харькова .

Об этом говорится в официальных соцсетях "Хартии". В результате слаженных действий армейцев враг потерял 70 человек убитыми.

"Хартия" отразила атаку РФ

По данным военных, враг в течение недели осуществлял попытки штурмов в полосе ответственности бригады. В то же время, судя по обнародованным кадрам, большую часть захватчиков уничтожили с помощью FPV-дронов и беспилотников со сбросами.

Украинские дроны поражали как отдельных российских солдат в момент движения по открытой местности, так и позиции, на которых они пытались закрепиться. Совместно с дронарями "Хартии" работали и артиллеристы, в результате чего штурмовая группа врага в составе 70 человек была полностью уничтожена.

Ситуация в Харьковской области – последняя информация

Напомним, ранее командующий Национальной гвардии Александр Пивненко заявил, что бойцы "Хартии" установили контроль над мэрией Купянска, и подняли там украинский флаг.

В то же время начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что деблокада Купянска сейчас находится на финальном этапе. ВСУ осторожно проводят зачистку города, чтобы не подвергать опасности гражданских.

Кроме того, отмечается, что опубликованные видео и геолокационные данные подтверждают продвижение украинских сил в разных районах города. Аналитики ISW отмечают, что реакция со стороны пропагандистских каналов РФ становится все более панической, ведь реальные события не соответствуют официальным заявлениям Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, попытки оккупантов захватить Купянск все сильнее разрушают его. Враг не воюет по правилам – он их просто не признает. Рассказывая об этом, оперативное командование "Север" в качестве доказательств обнародовало последние фото заснеженного и изуродованного города.

