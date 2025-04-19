Прорыв на Белгородщине: Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поделился новостями об успехах Вооруженных Сил Украины на фронте, в частности, в Белгородской области. Украинские военные продолжают активно действовать на территории Курской области и удерживают свои позиции.

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Однако подлинным достижением стало продвижение ВСУ вглубь Белгородской области, что позволило расширить зону контроля. Об этом глава государства сообщил по результатам доклада Главкома Александра Сырского.

"Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля", – отметил Зеленский.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, что российская армия продолжает попытки вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области. Также россияне пытаются отразить украинские атаки на границе в соседней Белгородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, действия ВСУ в Белгородской области РФ сорвали планы российских войск наступать на Харьковскую и Сумскую области. Врагу не удалось создать мощный "кулак" для удара.

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