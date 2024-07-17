Прошел Работино и другие горячие точки: на фронте погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, на юге погиб военный Мирон Кишко из Стебника Львовской области. За почти год службы в ВСУ он успел пройти самые горячие точки фронта.

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Воину навеки осталось 46 лет. О потере сообщил Дрогобычский городской совет.

Мирон Кишко родился 22 сентября 1977 года. Окончил Стебницкую ООШ №7, впоследствии – нефтяной колледж. Проходил срочную службу в воинской части на Волыни. В мирной жизни Занимался строительными работами.

Во время полномасштабной войны мужчина получил повестку и с 24 августа 2023 года пополнил ряды ВСУ. Проходил службу в "Десне", далее в танковой части на Полтавщине.

Военнослужащий прошел Работино и другие горячие точки фронта. Последним его местом службы был поселок Камышеваха Запорожской области, где он выполнял боевые задания по защите Украины в составе в/ч А4712.

Мирон Кишко погиб 12 июля 2024 года во время выполнения боевого задания. Из родных у него осталась мать.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели нашего земляка и Героя. Скучаем вместе с вами, поддерживаем в час скорби", – отметили в горсовете.

Информацию о времени прибытия траурного конвоя с телом погибшего воина, времени парастаса и похорон землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Работинском направлении фронта погиб 20-летний воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в национальной гвардии Украины.

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