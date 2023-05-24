'Против заморозки войны': в Кремле сделали циничное заявление по поводу 'СВО' и заговорили об использовании всех средств

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков согласился с одним из тезисов Запада по поводу хода войны в Украине. Он заявил, что так называемая "специальная военная операция" не может быть завершена путем "заморозки конфликта".

Видео дня

Такой комментарий Песков дал пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Напомним, что ранее Белый дом также выразил негативное отношение к такому варианту развития событий.

Песков заявил, что Россия разделяет позицию о том, что так называемый "украинский конфликт" не может быть заморожен. Он добавил, что российская сторона использует все возможные средства для обеспечения своих интересов в этой войне.

"Россия солидарна", – заявил приспешник Путина. – "Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечение своих интересов, достижение целей, стоящих перед Россией, либо с помощью специальной военной операции, либо другими доступными средствами".

Напомним, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".

Также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в войне России против Украины уже произошел переломный момент. По его словам, стратегическая цель нашей страны состоит в полной деоккупации территории, в то время как агрессор пытается захватить любой населенный пункт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!