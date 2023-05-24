"Против заморозки войны": в Кремле сделали циничное заявление по поводу "СВО" и заговорили об использовании всех средств
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков согласился с одним из тезисов Запада по поводу хода войны в Украине. Он заявил, что так называемая "специальная военная операция" не может быть завершена путем "заморозки конфликта".
Такой комментарий Песков дал пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Напомним, что ранее Белый дом также выразил негативное отношение к такому варианту развития событий.
Песков заявил, что Россия разделяет позицию о том, что так называемый "украинский конфликт" не может быть заморожен. Он добавил, что российская сторона использует все возможные средства для обеспечения своих интересов в этой войне.
"Россия солидарна", – заявил приспешник Путина. – "Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечение своих интересов, достижение целей, стоящих перед Россией, либо с помощью специальной военной операции, либо другими доступными средствами".
Напомним, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".
Также советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в войне России против Украины уже произошел переломный момент. По его словам, стратегическая цель нашей страны состоит в полной деоккупации территории, в то время как агрессор пытается захватить любой населенный пункт.
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