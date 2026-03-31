'Противник без еды и воды, несет потери': в ДШВ рассказали об обстановке на подступах к Гришино

Силы обороны 31 марта уничтожили российского офицера в районе Гришино, что к северо-западу от Покровска. Это "привело к дезорганизации во вражеских подразделениях" и "снизило боевые возможности" оккупантов. Но и без этого на этом направлении захватчики, которые остались "без еды и воды", безрезультатно несут потери еще на подступах к поселку.

Так, сегодняшние "попытки врага использовать туман и туман для скрытого продвижения в Гришино" не увенчались успехом. Об этом сообщили в Седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ситуация в Гришино

"Противник – без еды и воды, несет потери на подступах к поселку. Подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ отрабатывают вражеские цели еще на подходах к населенному пункту. По предварительной информации, Силы обороны уничтожили в районе Гришино офицера ротного уровня. Это повлекло дезорганизацию во вражеских подразделениях и снизило боевые возможности", – отметили украинские защитники.

По их данным, рядовой состав врага, испытывая дефицит воды и пищи, жалуется командирам "на невозможность беспроблемно войти в населенный пункт и продвигаться в его пределах".

"Зафиксированы случаи попыток передвижения врага по Гришино в поисках продовольствия", – добавили украинские десантники.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время российские захватчики активизировались вблизи Покровска в Донецкой области. С помощью легкой техники враг пытается проводить штурмовые действия в районах Гришино и в направлении Родинского. Со своей стороны наши защитники держат оборону и уничтожают технику и живую силу оккупантов.

Именно под Гришино украинская армия остановила первый за последние три месяца российский моторизованный штурм. Последний раз неудачную атаку с применением мототехники враг здесь проводил в прошлом году, в начале декабря.

Так или иначе, Россия не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. В частности, оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино, потому что именно здесь враг хочет сформировать плацдарм.

