Противник бросил в бой все имеющиеся силы и средства: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Проходит девятьсот пятьдесят восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. На фронте враг особенно активен на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты бросают в бой все имеющиеся силы и средства, украинские защитники действуют профессионально и эффективно, нанося врагу весомые потери.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 8 октября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 99 боевых столкновений, почти половина из которых – на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские обстрелы

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Так, под ударами авиации оказались Яструбино, Павловка, Турья, Хотинь, Кондратовка. Также противник нанес один авиационный удар по территории Курской области, применив один КАБ.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты три раза совершали штурмы оборонительных рубежей украинского войска в районах Волчанска и Старицы. Также противник сбросил авиабомбу в районе Малых Проходов.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки, шесть из этих боеприкосновений продолжается. Украинские воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового и Дибровы. Семь боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще три – продолжается. Кроме того, враг нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Серебрянского лесничества.

На Северском направлении вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка защитники украинской земли отразили атаку оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершают три штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Две атаки врага отбиты, одна – продолжается.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, сосредоточил свои усилия в районах Торецкая и Нелиповки, где произошло восемь боеприкосновений, семь из этих атак до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 12 атак противника, семь атак – еще продолжается. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Максимильяновки, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день уже отражены 14 из 24 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник четырежды шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку от Богоявления. Продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении кафиры осуществили дважды атаковали наши подразделения, вблизи Роботиного и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемые авиационные ракеты Лобково.

В Приднепровском направлении захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за сегодня они совершили три атакующих действия, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 223 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев на фронте ликвидировали и ранили еще 1340 оккупантов.

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