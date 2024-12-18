Противник использует свое преимущество в живой силе и технике: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте. Карта

Российские оккупационные войска, имея преимущество в численности и технике, продолжают атаковать украинские позиции. Ситуация на фронте остается сложной, однако наши защитники стойко удерживают оборону, нанося врагу значительные потери.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба по состоянию на 08.00 18 декабря. Всего за минувшие сутки на фронте произошло 199 боевых столкновений.

По уточненным данным, оккупанты совершили один ракетный удар с применением четырех ракет, 51 авиаудар, в том числе сбросили 75 управляемых авиационных бомб (КАБ). Также зафиксировано более 4300 обстрелов, из которых 89 из реактивных систем залпового огня. Для атак привлечено около 1800 дронов-камикадзе.

Авиаудары врага были нанесены, в частности, по населенным пунктам Волчанские Хутора Харьковской области, а также Сергеевка, Терны, Ивановка, Федоровка, Резниковка, Выемка, Серебрянка, Васюковка, Пазено, Романовка и Большая Новоселка Донецкой области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки уничтожили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника.

На Харьковском направлении противник четырежды безуспешно пытался прорвать оборону украинских сил в районе Волчанска, применяя штурмовую авиацию.

На Купянском направлении произошло пять вражеских атак. Украинские защитники отразили штурмы в районах Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку, активно используя авиацию. Оккупанты пытались прорвать оборону возле Зеленой Рощи, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отбили девять атак в районах Григоровки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения в окрестностях Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, используя бомбардировочную авиацию, совершил семь атак по направлению к Торецку.

На Покровском направлении украинские воины отразили 38 штурмовых и наступательных действий противника у Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасиловки, Песчаного, Новооленовки, Новопустынки, Млечного, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении украинские защитники отразили 28 атак врага. Наиболее интенсивные попытки продвижения оккупанты предпринимали вблизи Дачного, Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Янтарного.

На Времивском направлении противник провел 27 штурмовых действий в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении активные боевые действия со стороны врага не зафиксированы.

На Ореховском направлении украинские силы отразили три атаки возле Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении захватчики четырежды пытались вытеснить наши подразделения с позиций, но безуспешно.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 49 атак врага. Оккупанты совершили около 500 артиллерийских обстрелов, нанесли восемь авиаударов и сбросили 10 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступательных группировок врага не обнаружено.

На приграничных территориях Черниговской и Сумской областей враг с территории РФ обстреливает украинские населенные пункты из артиллерии.

Украинские воины наносят значительный урон оккупационным войскам в живой силе и технике, а также активно разрушают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины накануне, 17 декабря, "денацифицировали" еще 1580 российских кафиров. Общие боевые потери России в живой силе к утру 18 декабря составили 766 690 захватчиков. Также вражеская армия потеряла десятки единиц военной техники и вооружения.